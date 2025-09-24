В Новороссийске отменили режим опасности атаки БПЛА

Кравченко: в Новороссийске отменен сигнал атаки БПЛА и БЭК

В Новороссийске отменен режим опасности атаки беспилотников (БПЛА) и беэкипажных катеров (БЭК). Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«Благодарю наших военнослужащих за выполнение поставленных задач. Отдельные слова благодарности спасателям, сотрудникам силовых структур и всем, кто помогал эвакуировать пострадавших», — написал он.

Кравченко выразил уверенность, что взаимодействие всех служб и ведомств позволит городу справиться со всеми последствиями атаки.

Новороссийск был атакован беспилотниками ВСУ 24 сентября. Как рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, целью стала центральная часть населенного пункта. В результате ударов пострадали пять человек, из них выжили трое. Кроме того, повреждения получили пять жилых домов, здание гостиницы и офис КТК.

Сохраняется угроза повторной атаки, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Новороссийске ученикам Морской Академии не дали эвакуироваться при атаке БПЛА.