Появились фото с последствиями украинской атаки на Новороссийск

Оперштаб опубликовал фото с последствиями украинской атаки на Новороссийск

Оперштаб Краснодарского края опубликовал фото с последствиями украинской атаки на Новороссийск. Кадры размещены Telegram-канале оперштаба.

На кадрах видно, что в результате атаки вражеских БПЛА повреждения получили несколько жилых зданий — в окнах выбиты стекла. Также загорелись несколько автомобилей, некоторые из них выгорели дотла.

В городе действовал режим опасности атаки БПЛА, а также безэкипажных катеров (БЭК).

Новороссийск был атакован беспилотниками ВСУ 24 сентября. Как рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, целью стала центральная часть населенного пункта. В результате ударов пострадали пять человек, из них не выжили двое. Кроме того, повреждения получили пять жилых домов, здание гостиницы и офис КТК.

Сохраняется угроза повторной атаки, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

