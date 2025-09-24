В Новороссийске подсчитали, сколько машин получили повреждения при атаке БПЛА

Два десятка машин получили повреждения в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город Новороссийск в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

Из заявления следует, что обломки дронов повредили семь зданий, в том числе гостиницу «Новороссийск». В настоящее время сотрудники экстренных служб продолжают тушить пожар в одном из домов, которым был нанесен урон.

«Также повреждены 20 машин, три из них сгорели полностью», — говорится в тексте.

Новороссийск подвергся атаке украинских беспилотников днем 24 сентября. Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, удары наносились по центральной части населенного пункта.

По последней информации, в результате атаки пострадали восемь человек. Двоих из них спасти не удалось. Среди раненых есть один несовершеннолетний. Три человека находятся в тяжелом состоянии, еще три — в состоянии средней степени тяжести.

На фоне произошедшего в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. На базе Технико-экономического лицея был развернут стационарный пункт временного размещения.

Ранее в Новороссийске три человека оказались заблокированы в подвале атакованного БПЛА здания.