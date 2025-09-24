На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинские БПЛА не повредили портовую инфраструктуру и суда в Новороссийске

Росморречфлот: в порту Новороссийска после атаки БПЛА не выявили повреждений
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Инфраструктура и суда в морском порту Новороссийска не получили повреждений во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

«Повреждений портовой инфраструктуры и судов <...> нет», — заявили в федеральном агентстве.

Новороссийск подвергся атаке украинских дронов днем 24 сентября. Удары наносились по центральной части города, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали девять человек, включая одного несовершеннолетнего. Двоих граждан спасти не удалось. Три человека находятся в тяжелом состоянии, еще три — в состоянии средней степени тяжести. Один раненый получил травмы легкой степени тяжести.

В результате падения обломков БПЛА в населенном пункте оказались повреждены семь домов, в том числе здание гостиницы. Также повреждения получили 20 автомобилей, три из них сгорели полностью.

На фоне произошедшего в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти развернули стационарный пункт временного размещения на базе Технико-экономического лицея.

Ранее в Новороссийске в подвале атакованного беспилотником здания оказались заблокированы три человека.

