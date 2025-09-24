На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Выросло число пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на Новороссийск

Число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Новороссийск увеличилось до семи
Павел Лисицын/РИА Новости

Число пострадавших в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск увеличилось до семи. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Еще один, седьмой пострадавший получил ранения легкой степени тяжести», — заявили в оперштабе.

Там уточнили, что все пострадавшие были доставлены в больницу.

Новороссийск подвергся атаке украинских дронов днем 24 сентября. Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, удары наносились по центральной части населенного пункта.

По последней информации, в результате атаки не удалось спасти двух человек. Среди раненых есть один несовершеннолетний.

На фоне произошедшего в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. На базе Технико-экономического лицея был развернут стационарный пункт временного размещения.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

