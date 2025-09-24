Выросло число пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на Новороссийск

Число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Новороссийск увеличилось до семи

Число пострадавших в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск увеличилось до семи. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Еще один, седьмой пострадавший получил ранения легкой степени тяжести», — заявили в оперштабе.

Там уточнили, что все пострадавшие были доставлены в больницу.

Новороссийск подвергся атаке украинских дронов днем 24 сентября. Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, удары наносились по центральной части населенного пункта.

По последней информации, в результате атаки не удалось спасти двух человек. Среди раненых есть один несовершеннолетний.

На фоне произошедшего в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. На базе Технико-экономического лицея был развернут стационарный пункт временного размещения.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.