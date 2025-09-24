На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Кубани в подвале атакованного дронами здания оказались заблокированы люди

SHOT: люди заблокированы в подвале атакованного БПЛА здания в Новороссийске
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Три человека оказались заблокированы в подвале атакованного украинскими дронами здания в Новороссийске. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации журналистов, в строении располагается пункт проката самокатов. В результате удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в здании начался пожар, из-за которого три человека не могут выйти на улицу.

«К ним едут спасатели», — говорится в материале.

В нем подчеркивается, что после атаки у двух многоквартирных домов загорелись крыши. Более того, еще по двум адресам произошли пожары в квартирах.

Новороссийск, расположенный в Краснодарском крае, подвергся атаке беспилотников днем 24 сентября. Как рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, целью стала центральная часть населенного пункта. В результате ударов пострадали пять человек, из них выжили трое. Кроме того, повреждения получили пять жилых домов и здание гостиницы.

Telegram-канал SHOT написал, что один из БПЛА упал на автомобильную парковку в центре Новороссийска. Здесь загорелись как минимум пять машин.

Ранее украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Башкирии.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
