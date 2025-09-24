На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новороссийске ввели режим ЧС после атаки украинских дронов

В Новороссийске введен режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ
Виталий Тимкив/РИА Новости

В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

По его словам, во время атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новороссийске оказались повреждены несколько жилых домов и здание гостиницы. Все службы переведены в режим ЧС. Ведется поиск возможных мест падения обломков БПЛА. На базе Технико-экономического лицея развернут стационарный пункт временного размещения. Также развернут оперативный штаб, координирующий действия всех служб, сообщил Кравченко.

Он добавил, что в результате удара есть пострадавшие, Кравченко пообещал, что им окажут всю необходимую помощь. Кроме того, глава города сообщил, что есть жертвы этой атаки, выразив соболезнования их близким.

Кравченко предупредил жителей Новороссийска, что угроза атаки с применением БПЛА и безэкипажных катеров (БЭК) сохраняется и призвал соблюдать меры безопасности. На данный момент в городе звучит сигнал тревоги «Внимание всем».

24 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны ВСУ. По его словам, вражеские дроны ударили по центру города, в районе гостиницы «Новороссийск».

Ранее Уукраинский беспилотник ударил по парковке в центре Новороссийска.

