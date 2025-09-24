На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сочи объявили угрозу применения безэкипажных катеров

Мэр Сочи Прошунин предупредил об угрозе применения безэкипажных катеров
Shutterstock/Ireshetnikov54

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил в своем Telegram-канале об угрозе применения безэкипажных катеров (БЭК) в городе и на федеральной территории «Сириус».

«Убедительная просьба покинуть набережную и пляжи», — написал мэр.

Прошунин также призвал местных жителей не подходить к окнам и не находиться на открытом пространстве около моря.

Незадолго до этого мэр сообщил об эвакуации пляжей Сочи на фоне атак на Краснодарский край с использованием безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

В настоящее время на территории Краснодарского края действует угроза атаки беспилотников.

Днем 24 сентября глава Туапсинского округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил, что в акватории Черного моря были замечены безэкипажные катера. Они появились неподалеку от Туапсе. В связи с этим местных жителей и туристов призвали покинуть прибрежную полосу.

В тот же день Новороссийск в Краснодарском крае подвергся атаке украинских дронов. Губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказал, что удары наносились по центральной части населенного пункта. В результате пять жилых домов и здание гостиницы получили повреждения. Пострадали пять человек, из них выжили трое.

Ранее в Новороссийске из-за атаки БПЛА загорелась крыша многоквартирного дома.

