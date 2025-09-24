В Новороссийске в результате атаки ВСУ погибли мирные жители

Губернатор Кондратьев: при атаке ВСУ на Новороссийск погибли два человека

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram-канале, что при атаке украинских беспилотников на Новороссийск погибли два человека.

По словам главы региона, беспилотники атаковали центральную часть города в районе гостиницы «Новороссийск».

«По предварительной информации известно о двух погибших, три человека пострадали. Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы. Отражение атаки продолжается», — написал Кондратьев.

До этого Минобороны РФ сообщило, что за утро 24 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 украинских беспилотников над Россией. По данным ведомства, дроны были ликвидированы в воздушном пространстве над Белгородской областью, Крымом и акваторией Черного моря в период с 07:00 до 12:00 по московскому времени.

За минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 70 беспилотников. Украинские дроны были уничтожены или перехвачены над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее в Кремле назвали пиаром попытки ВСУ атаковать Москву.