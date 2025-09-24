На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сочи эвакуировали пляжи

Пляжи в Сочи эвакуировали из-за угрозы атаки беспилотников
Пресс-служба главы города Сочи/РИА Новости

Пляжи в Сочи эвакуировали на фоне атак на Краснодарский край с использованием безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в Telegram-канале.

«В данную минуту ситуация на территории курорта штатная. В случае реальной угрозы во всех районах включатся системы оповещения. Просим жителей и гостей города сохранять спокойствие», — написал Прошунин.

В настоящее время угроза атаки беспилотников объявлена на территории всего Краснодарского края.

Днем 24 сентября глава Туапсинского округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил, что в акватории Черного моря были замечены безэкипажные катера. Они появились неподалеку от Туапсе. В связи с этим местных жителей и туристов призвали покинуть прибрежную полосу.

В тот же день Новороссийск в Краснодарском крае подвергся атаке украинских дронов. Губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказал, что удары наносились по центральной части населенного пункта. В результате пять жилых домов и здание гостиницы получили повреждения. Пострадали пять человек, из них выжили трое.

Ранее стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск.

