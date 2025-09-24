Власти сообщили о появлении морских беспилотников в районе Туапсе

В акватории Черного моря неподалеку от города Туапсе в Краснодарском крае появились безэкипажные катера (другое название — морские беспилотники). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Туапсинского округа Сергей Бойко.

«В акватории Черного моря обнаружены безэкипажные катера! Убедительная просьба жителям и гостям Туапсинского округа покинуть прибрежную полосу!» — говорится в сообщении.

Также сегодня о возможной угрозе со стороны моря россиян предупредил мэр Новороссийска Андрей Кравченко. Он отметил, что при включении сигнала «Внимание все» жителям первой береговой линии необходимо отойти от окон в случае нахождения дома и укрыться в комнатах, где окон нет.

Три дня назад два морских беспилотника ВСУ были уничтожены Черноморским флотом в северо-западной части Черного моря.

Ранее Залужный призвал ВСУ готовиться к ухудшению ситуации на фронте.