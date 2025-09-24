На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти сообщили о появлении морских беспилотников в районе Туапсе

Сергей Бойко: в районе Туапсинского округа обнаружены безэкипажные катера
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

В акватории Черного моря неподалеку от города Туапсе в Краснодарском крае появились безэкипажные катера (другое название — морские беспилотники). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Туапсинского округа Сергей Бойко.

«В акватории Черного моря обнаружены безэкипажные катера! Убедительная просьба жителям и гостям Туапсинского округа покинуть прибрежную полосу!» — говорится в сообщении.

Также сегодня о возможной угрозе со стороны моря россиян предупредил мэр Новороссийска Андрей Кравченко. Он отметил, что при включении сигнала «Внимание все» жителям первой береговой линии необходимо отойти от окон в случае нахождения дома и укрыться в комнатах, где окон нет.

Три дня назад два морских беспилотника ВСУ были уничтожены Черноморским флотом в северо-западной части Черного моря.

Ранее Залужный призвал ВСУ готовиться к ухудшению ситуации на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами