Стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск

Оперштаб Кубани: трое пострадавших при атаке на Новороссийск в тяжелом состоянии

Трое пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск находятся в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани в Telegram-канале.

По уточненной информации, еще шесть человек, в том числе одного несовершеннолетнего, доставили в больницу – троих с травмами средней тяжести, еще троих в тяжелом состоянии.

Специалисты отметили, что в результате атаки были повреждены семь домов, включая гостиницу «Новороссийск». По данным оперштаба, в одном из зданий пытаются ликвидировать пожар.

Кроме того, в результате налета были посечены 20 машин, три из них сгорели полностью.

Город подвергся атаке беспилотников днем 24 сентября. Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, целью стала центральная часть населенного пункта. В результате ударов пострадали пять человек, из них выжили трое. Кроме того, повреждения получили пять жилых домов и здание гостиницы.

Позже стало известно, что один из БПЛА упал на автомобильную парковку в центре Новороссийска. Здесь загорелись как минимум пять машин.

Ранее на Кубани в подвале атакованного дронами здания оказались заблокированы люди.