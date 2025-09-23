На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны подробности о пострадавших при атаке БПЛА в Крыму

В больнице остаются 14 человек после атаки беспилотников ВСУ на Форос в Крыму
«Газета.Ru»

На лечении в больнице остаются 14 из 16 пострадавших при ударе украинских дронов в поселке Форос в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе совета министров республики, пишет ТАСС.

Там отметили, что два пациента находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Вечером 21 сентября беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали санаторий «Форос» в одноименном поселке Крыма. В результате пострадали 16 человек, еще троих спасти не удалось.

В министерстве обороны России выразили уверенность, что удар ВСУ по курортной зоне Крыма был преднамеренным. В ведомстве обратили внимание на то, что в регионе нет никаких военных объектов, и отметили, что при атаке были задействованы дроны, снаряженные фугасными боезарядами.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя эту атаку, заявил, что ВСУ «по полной» ответят за нее. По его словам, в ближайшее время очень сильно пострадает украинская военная инфраструктура. Колесник посоветовал мирному населению Украины покинуть опасные зоны, находящиеся вблизи военных объектов, чтобы не пострадать.

Ранее Вассерман заявил, что не только Зеленский ответственен за удар ВСУ по Крыму.

Атаки БПЛА на Россию
