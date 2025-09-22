В Минобороны раскрыли детатили «преднамеренного» удара ВСУ по Крыму

Минобороны РФ заявило в Telegram-канале, что удар ВСУ по курортной зоне Крыма был преднамеренным.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что в регионе не было никаких военных объектов, и отметили, что при атаке ВСУ использовали дроны, снаряженные фугасными боезарядами.

Вечером 21 сентября дроны ударили по санаторию «Форос» в одноименном поселке Крыма. В результате атаки пострадали 16 человек, еще трое получили несовместимые с жизнью травмы.

Была повреждена и средняя школа Фороса им. А.С. Терлецкого. Там после пожара полностью разрушен актовый зал и сильно пострадала библиотека. Учащихся в учебном заведении в момент прилета не было, но охранник школы был ранен.

Кроме того, в районе города Ялты из-за падения обломков ликвидированного БПЛА загорелась сухая трава, а в Севастополе средства ПВО (противовоздушной обороны) сбили три беспилотника над морской акваторией.

Ранее губернатор Севастополя назвал цель удара БПЛА по санаторию в Крыму.