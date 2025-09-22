На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали, каким будет ответ на удары ВСУ по курортной зоне Крыма

Депутат Колесник: ВСУ по полной ответят за удары по курортной зоне Крыма
Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) «по полной» ответят за удары по курортной зоне Крыма. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».

«Ответят по полной за это, как всегда <...> Ответят очень серьезно», — пообещал депутат.

По его словам, в ближайшее время очень сильно пострадает украинская военная инфраструктура. При этом Колесник подчеркнул, что по мирному населению Украины Вооруженные силы (ВС) России бить не будут, «как бы нас не провоцировали». Однако он посоветовал гражданским покинуть опасные зоны, находящиеся вблизи военных объектов, чтобы не пострадать.

Вечером 21 сентября беспилотники ВСУ ударили по санаторию «Форос» в одноименном поселке Крыма. В результате атаки пострадали 16 человек, еще троих спасти не удалось.

Кроме того, повреждения получила средняя школа Фороса имени А.С. Терлецкого. Там после пожара оказался полностью разрушен актовый зал, сильно пострадала библиотека. Учащихся в учебном заведении в момент удара не было, однако ранен охранник.

Также в районе Ялты из-за падения обломков сбитого дрона загорелась сухая трава.

В Минобороны РФ выразили уверенность, что удар ВСУ по курортной зоне Крыма был преднамеренным. В ведомстве обратили внимание на то, что в регионе нет никаких военных объектов, и отметили, что при атаке были задействованы дроны, снаряженные фугасными боезарядами.

Ранее Пескова спросили об ответе России на удары ВСУ по «Форосу».

