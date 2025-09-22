Беспилотники ударили по курортной зоне Крыма. Есть погибшие и разрушения

Число погибших при атаке дронов на Крым увеличилось до трех, еще 16 пострадали

В результате атаки украинских беспилотников по курортной зоне Крыма вечером 21 сентября погибли три человека, еще шестнадцать получили ранения. По данным Минобороны, дроны с фугасными боезарядами ударили по Форосу, где серьезно пострадала местная школа и санаторий. В Севастополе средства ПВО сбили три беспилотника над морской акваторией, жертв и разрушений там нет.

В Крыму в результате атаки украинских беспилотников погибли три человека. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, уточнив, что еще шестнадцать человек получили ранения.

Изначально министерство обороны сообщало о двух погибших и пятнадцати пострадавших, но позднее данные были обновлены. Аксенов выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что пострадавшие получат всю необходимую помощь.

«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, которым обязательно будет оказана необходимая помощь и поддержка», — отметил он.

Удар по курортной зоне

В Минобороны уточнили, что беспилотники с фугасными боезарядами поразили курортную зону. В ведомстве подчеркнули, что в этом районе нет военных объектов. В поселке Форос серьезно пострадала местная школа: разрушен актовый зал, повреждена библиотека, ранения получил охранник.

Возникший в результате удара пожар был ликвидирован. Теперь здание признано непригодным для проведения занятий. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что с 22 сентября школа переведена на дистанционный формат обучения.

Повреждения также зафиксированы на территории санатория «Форос». Помимо этого, падение обломков сбитого дрона вызвало возгорание сухой травы неподалеку от Ялты, пожар удалось быстро потушить.

Параллельно с атакой в Форосе системы ПВО работали и над Севастополем. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что над морской акваторией вблизи Севастопольской бухты средствами противовоздушной обороны были уничтожены три беспилотника. По его словам, разрушений и пострадавших в городе нет.

Удары российской армии

Российское Минобороны накануне заявило, что военные нанесли удары по местам запуска украинских беспилотников большой дальности. В ведомстве также сообщили о поражении пунктов временной дислокации ВСУ в 138 районах.

В конце прошлой недели российские военные сообщали о четырех групповых ударах по объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры Украины. Эти объекты, как уточняло ведомство, использовались в интересах украинской армии. Под удары также попадали арсеналы, центры подготовки операторов беспилотников и склады вооружений.

За последние сутки системы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над российскими регионами, включая Крым, Белгородскую область и акваторию Черного моря. 19 сентября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что российские войска нанесли удары по предприятиям сборки БПЛА в Харьковской области. По его словам, атаки пришлись на промышленные зоны в районе Песочина и пункты временной дислокации украинских войск в Безлюдовке. В России заявляли, что целью этих ударов было предотвращение дальнейших атак беспилотников на российские территории.