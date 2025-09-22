На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вассерман заявил, что не только Зеленский ответственен за удар ВСУ по Крыму

Вассерман: не только Зеленский, но и НАТО несет ответственность за удар по Крыму
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ответственность за удары беспилотников по курортной зоне Крыма несет не только президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил уроженец Одессы, депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман в интервью MK.ru.

«Я полагаю, что не только Зеленский. Распоряжение отдает НАТО. Мы по сути сейчас ведем боевые действия именно с альянсом», — высказался Вассерман.

Публицист также озвучил цель удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по курортной зоне Крыма. По его мнению, Киев хочет посеять панику среди мирного населения полуострова. Вассерман заявил, что ответ России на эти действия может быть только одним: «полное уничтожение террористической организации под названием Украина».

Вечером 21 сентября беспилотники ВСУ атаковали санаторий «Форос» в одноименном поселке Крыма. В результате травмы получили 16 человек, еще троих спасти не удалось.

Кроме того, удару подверглась средняя школа Фороса имени А.С. Терлецкого. Там после пожара оказался полностью разрушен актовый зал, сильно пострадала библиотека. Учащихся в учебном заведении в момент атаки не было, однако ранен охранник.

Также в районе Ялты из-за падения обломков сбитого дрона загорелась сухая трава.

В Минобороны РФ уверены, что удар ВСУ по курортной зоне Крыма был преднамеренным. В ведомстве обратили внимание на то, что в регионе нет никаких военных объектов.

Ранее в Госдуме рассказали, каким будет ответ на удары ВСУ по курортной зоне Крыма.

