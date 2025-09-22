Появились снимки разрушений в атакованном БПЛА крымском поселке Форос

В поселке Форос в Крыму сняли последствия атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кадры публикует ТАСС.

На снимках можно увидеть здание школы, которое оказалось частично разрушено из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно фотографиям, в здании обрушился потолок и оказались выбиты окна. При этом территорию вокруг образовательного учреждения засыпало обломками.

Форос подвергся атаке дронов вечером 21 сентября. Одной из целей стал санаторий «Форос». В результате удара БПЛА пострадали 16 человек, еще троих спасти не удалось. Кроме того, была повреждена школа имени А. С. Терлецкого. В здании произошел пожар — актовый зал был полностью разрушен, также сильно пострадала библиотека. В момент атаки детей в образовательном учреждении не было, но охранник школы получил ранения.

Как рассказала мэр Ялты Янина Павленко, в Форосе пострадали как местные жители, так и гости поселка. В том числе граждане Белоруссии. По словам главы администрации, все пострадавшие в результате ударов получили осколочные ранения.

На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело о теракте. Российский генерал-майор Владимир Попов пообещал, что причастные к атаке подразделения ВСУ будут уничтожены.

Ранее военный эксперт назвал цели атак ВСУ на Крым.