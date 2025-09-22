На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дело о теракте возбуждено по факту атаки ВСУ на поселок в Крыму

СК возбудил дело о теракте по факту атаки ВСУ на поселок Форос в Крыму
true
true
true

Возбуждено уголовное дело о теракте по факту украинской атаки на поселок Форос в Республике Крым. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в Telegram-канале.

По данным следствия, 21 сентября украинские войска атаковали при помощи БПЛА поселок городского типа Форос, в результате чего погибли три мирных жителя, еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Они собирают фрагменты беспилотников для экспертизы, также оценивается ущерб и допрашиваются очевидцы.

Устанавливаются военные, отдавшие и исполнившие приказ об атаке гражданских объектов в поселке.

Атака на поселок Форос была совершена накануне вечером. Один из атакованных объектов — санаторий «Форос». Глава администрации города Ялта Янина Павленко сообщила, что пострадавшие находились на береговой линии в момент атаки.

Кроме того, была повреждена школа имени А. С. Терлецкого — в здании произошел пожар.

Ранее очевидец рассказал, как дрон влетел в окно школы в Крыму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами