Дело о теракте возбуждено по факту атаки ВСУ на поселок в Крыму

СК возбудил дело о теракте по факту атаки ВСУ на поселок Форос в Крыму

Возбуждено уголовное дело о теракте по факту украинской атаки на поселок Форос в Республике Крым. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в Telegram-канале.

По данным следствия, 21 сентября украинские войска атаковали при помощи БПЛА поселок городского типа Форос, в результате чего погибли три мирных жителя, еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Они собирают фрагменты беспилотников для экспертизы, также оценивается ущерб и допрашиваются очевидцы.

Устанавливаются военные, отдавшие и исполнившие приказ об атаке гражданских объектов в поселке.

Атака на поселок Форос была совершена накануне вечером. Один из атакованных объектов — санаторий «Форос». Глава администрации города Ялта Янина Павленко сообщила, что пострадавшие находились на береговой линии в момент атаки.

Кроме того, была повреждена школа имени А. С. Терлецкого — в здании произошел пожар.

Ранее очевидец рассказал, как дрон влетел в окно школы в Крыму.