Мэр Ялты сообщила подробности о пострадавших при атаке БПЛА на Форос

Мэр Ялты Павленко: при атаке ВСУ на Форос пострадали граждане Белоруссии
Depositphotos

Граждане Белоруссии есть среди пострадавших в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на поселок Форос в Республике Крым. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации города Ялта Янина Павленко.

По ее словам, все пострадавшие при атаке получили осколочные ранения.

«Они (пострадавшие — «Газета.Ru») находились на береговой линии Фороса в момент атаки. Это и наши местные жители, и гости поселка, есть также граждане Республики Беларусь», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что с ранеными и их родными всю ночь работал психолог. Специалист оказывал людям необходимую моральную поддержку.

«На сегодня в Ялтинский центр поступили 13 человек. 12 из них госпитализированы: четверо в тяжелом состоянии, семеро — в средней степени тяжести», — отметила Павленко.

По ее словам, один из пациентов в настоящее время подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще одному человеку потребовалось переливание крови.

Атака на поселок Форос была совершена вечером 21 сентября. Целью стал санаторий «Форос». В результате удара БПЛА пострадали 16 человек, еще троих спасти не удалось. Кроме того, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) была повреждена школа имени А. С. Терлецкого. В здании произошел пожар — актовый зал оказался полностью разрушен, а также сильно пострадала библиотека. Детей в образовательном учреждении в момент атаки не было, но охранник школы получил ранения.

Ранее в Государственной думе РФ заявили, что ВСУ при атаке на Крым использовали запрещенные методы войны.

