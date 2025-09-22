Военный эксперт назвал цели атак ВСУ на Крым

Военэксперт Литовкин: ВСУ атакуют Крым, чтобы оказать давление на его жителей

Атакуя Крым, Киев преследовал сразу несколько целей: с одной стороны, это попытка психологически надавить на жителей полуострова, а с другой — сигнал западным спонсорам о том, что ВСУ заслуживают новых поставок вооружений. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

При этом эксперт, вопреки расхожему мнению, выразил сомнения в том, что усиление ударов со стороны Киева свидетельствует о подготовке дальнейших мирных переговоров.

«Я сильно сомневаюсь, что что-то намечается, серьезные переговоры. Незаметно, чтобы к этому приближалось. Это попытка врага омрачить людям отдых в Крыму, запугать их, показать свою силу», — сказал Литовкин.

Прекратить атаки на Крым можно только одним способом — взять под контроль Николаевскую и Одесскую области, считает он.

Вечером 21 сентября дроны ударили по санаторию «Форос» в одноименном поселке Крыма. В результате атаки пострадали 16 человек, еще трое получили несовместимые с жизнью травмы. Была повреждена и средняя школа Фороса им. А.С. Терлецкого. Там после пожара полностью разрушен актовый зал и сильно пострадала библиотека. Учащихся в учебном заведении в момент прилета не было, но охранник школы был ранен.

13 пострадавших при атаке БПЛА в Крыму были доставлены в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России, где им была оказана всесторонняя специализированная помощь.

Также украинский дрон атаковал отель Luciano Wellness & SPA Foros во время проведения банкета.

Ранее украинский беспилотник сдетонировал у здания администрации Белгорода.