В АТОР после атаки дронов назвали количество туристов в Крыму

АТОР: около 350-400 тысяч туристов сейчас находятся в Крыму

Около 350-400 тысяч туристов сейчас находятся в Крыму. Об этом сообщил в Telegram-канале вице-президент Ассоциации туроператорв России (АТОР), гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин на фоне ситуации с атаками украинских беспилотников.

По его словам, ежедневно полуостров посещают около 5-6 тысяч человек. В ассоциации также подчеркнули, что туроператоры находятся на связи со своими клиентами в регионе.

Вечером 21 сентября дроны ударили по санаторию «Форос» в одноименном поселке Крыма. В результате атаки пострадали 16 человек, еще трое получили несовместимые с жизнью травмы. Была повреждена и средняя школа Фороса им. А.С. Терлецкого. Там после пожара полностью разрушен актовый зал и сильно пострадала библиотека. Учащихся в учебном заведении в момент прилета не было, но охранник школы был ранен.

13 пострадавших при атаке БПЛА в Крыму были доставлены в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России, где им была оказана всесторонняя специализированная помощь

Также украинский дрон атаковал отель Luciano Wellness & SPA Foros во время проведения банкета.

Ранее Украина начала применять новые сверхопасные дроны.