Украина начала применять новые сверхопасные дроны

Украина начала применять сверхопасные оптоволоконные дроны с тремя зарядами
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters

Украина начала применять новые сверхопасные оптоволоконные дроны, которые угрожают в том числе мирным жителям. Информацию об этом опубликовал Telergam-канал «Северный ветер».

Подобные БПЛА оснащены тройным зарядом. Они бесшумны, поэтому об их приближении нельзя узнать заранее. Авторы канала обратились к жителям Белгородской, Курской и Брянской областей.

«При попадании такого дрона шансы на выживание ничтожно малы. (...) Не игнорируйте сообщения об опасности атаки», — говорится в сообщении.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников. 17 сентября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 08:00 до 15:00 по московскому времени уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью.

17 сентября на территории предприятия, расположенного в поселке Северный Белгородского района Белгородской области, также сдетонировал беспилотник Вооруженных сил Украины, в результате чего пострадал мирный житель.

Ранее сообщалось, что российские бойцы уничтожили более 350 украинских беспилотников за сутки.

