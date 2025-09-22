На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о состоянии пострадавших при атаке беспилотников в Крыму

ФМБА: в Крыму после атаки БПЛА четверо пострадавших в тяжелом состоянии
Shutterstock/FOTODOM

После атаки БПЛА в Крыму всем пострадавшим оперативно организовали медпомощь Федерального медико-биологического агентства России Вероники Скворцовой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Большинство пострадавших были быстро доставлены в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА, где им была оказана всесторонняя специализированная помощь.

На данный момент в медицинское учреждение поступило 13 пациентов, из которых 12 были госпитализированы. Из них четверо находятся в тяжелом состоянии, семь — в состоянии средней тяжести, один — в удовлетворительном состоянии, двое — в реанимации. Один из пациентов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а одному из пострадавших было проведено переливание крови. Все пациенты стабильны и показывают положительную динамику.

Директор Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России Ольга Еремина добавила, что среди пострадавших нет детей, а в общей сложности было проведено четыре операции.

К местам происшествия направили две бригады скорой помощи, включающие врачей-анестезиологов и реаниматологов, а также медицинских сестер. В дополнение к этому, менее чем за 20 минут к работе подключилось еще 47 сотрудников, были развернуты четыре операционные. Кроме того, с пострадавшими и их родственниками работал психолог, а также была обеспечена полная обеспеченность компонентами крови.

Ранее средства ПВО за ночь перехватили более сотни беспилотников над регионами России.

