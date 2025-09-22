На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский беспилотник атаковал отель в Крыму во время банкета

В Форосе беспилотники ВСУ атаковали отель во время банкета с фейерверками
Inna Varenytsia/Reuters

В Крыму в населенном пункте Форос беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал отель Luciano Wellness & SPA Foros во время проведения банкета. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Очевидцы рассказали в интервью, что атаке подвергся также санаторий «Форос». Она, по их словам, произошла в момент, когда на террасе отеля был торжественный банкет.

«Когда ведущий начал говорить о том, что самолёт Luciano начинает свой полёт, загорелись фейерверки, включили звуки самолетов. И тогда через доли секунд все увидели летящий прямо в нас беспилотник», — рассказал очевидец.

Он добавил, что пострадало много гостей. Некоторых из них спасти не удалось. Во время налета многие присутствующие начали убегать в подвалы отеля. Налет украинских беспилотников был длительным, и люди смогли выйти из укрытий только ночью.

Глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале сообщил, что три человека не выжили. Он пообещал выплатить пострадавшим, находящимся в состоянии тяжелой и средней степени тяжести, по 600 тыс. рублей, а получившим легкие травмы – по 300 тыс. рублей.

Ранее очевидец рассказал, как дрон влетел в окно школы в Крыму.

Атаки БПЛА на Россию
