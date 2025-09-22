Губернатор Краснодарского края рассказал об обстановке в регионе после атаки беспилотников

Синяговский: повреждения по 13 адресам выявлены после падения БПЛА на Кубани

Эксперты обнаружили повреждения предварительно по 13 адресам в Славянском районе Краснодарского края после падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщил глава района Роман Синяговский в своем Telegram-канале.

По его словам, люди не пострадали. В настоящее время специалисты ведут работу по обезвреживанию обломков дронов.

В Минобороны России сообщили, что в ночь на 22 сентября средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 114 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них 25 БПЛА были уничтожены над Ростовской областью и Краснодарским краем.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки украинских дронов 16 человек получили ранения, а троих спасти не удалось.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области складывается крайне тяжелая ситуация. По его словам, накануне порядка 10 человек получили ранения, при этом трех человек спасти не удалось.

Ранее Украина начала применять новые сверхопасные дроны.