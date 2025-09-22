Средства ПВО за ночь перехватили более сотни беспилотников над регионами России

За ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 114 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило министерство обороны.

Из них 25 БПЛА были уничтожены над Ростовской областью и Краснодарским краем, 19 — над Белгородской областью, 13 — над Астраханской областью, 10 — над Крымом, семь — над Брянской областью, пять — над Азовским морем, три — над Ярославской и Волгоградской областями, два — над Черным морем и по одному — над Курской и Воронежской областями.

Этой ночью в Крыму понесли потери среди гражданского населения в результате атаки украинских беспилотников. Глава республики Сергей Аксенов уточнил, что шестнадцать человек получили ранения, а троих спасти не удалось.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области складывается крайне тяжелая ситуация. По его словам, накануне порядка 10 человек получили ранения, при этом три человека спасти не удалось.

Этим же утром глава Ростовской области Юрий Слюсарь также отчитался об отражении атаки беспилотников на регион. Он уточнил, что беспилотники были перехвачены и уничтожены в Таганроге и Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах области.

Ранее Украина начала применять новые сверхопасные дроны.