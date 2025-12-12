В Госдуме выразили уверенность в скором допуске сборных России по футболу и хоккею

Журова: после рекомендаций МОК в футболе и хоккее допустят наши сборные

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) должны привести к допуску российских юношеских сборных по футболу и хоккею на международные турниры, передает «Матч ТВ».

«Проще начать с юниоров, а в дальнейшем, я уверена, начнутся допуски взрослых ребят. Думаю, после таких публичных рекомендаций МОК в футболе и хоккее допустят наши сборные хотя бы на юношеском уровне», — заявила Журова.

11 декабря МОК рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. Международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее Вячеслав Фетисов задался вопросом о своевременности допуска МОК юниоров России.