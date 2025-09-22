Гладков заявил о крайне тяжелой ситуации в Белгородской области

В Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области складывается крайне тяжелая ситуация. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«К сожалению, оперативная обстановка продолжает оставаться крайне сложной. В последние дни очень тяжелая ситуация складывается в Краснояружском и Ракитянском районах», — рассказал он.

По словам губернатора, накануне порядка 10 человек получили ранения, при этом три человека спасти не удалось. Он отметил, что цена, которую заплатит украинская сторона в ответ на обстрелы мирного населения, будет велика.

Гладков подчеркнул, что все силовые структуры предпринимают меры для улучшения ситуации. Он выразил уверенность в том, что это произойдет в ближайшее время.

Кроме того, губернатор рассказал о планах по формированию областного бюджета и добавил, что в 2026 году планируется поставить в капитальный ремонт 10 мостов и 300 километров дорог.

До этого Гладков объяснил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) не сбивают беспилотники прямо на границе с Украиной из-за высоты их полета. По его словам, военнослужащие могут сбить дрон только в момент снижения, когда уже понятна его конечная цель.

