На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гладков заявил о крайне тяжелой ситуации в Белгородской области

Гладков: в двух районах Белгородской области складывается тяжелая ситуация
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

В Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области складывается крайне тяжелая ситуация. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«К сожалению, оперативная обстановка продолжает оставаться крайне сложной. В последние дни очень тяжелая ситуация складывается в Краснояружском и Ракитянском районах», — рассказал он.

По словам губернатора, накануне порядка 10 человек получили ранения, при этом три человека спасти не удалось. Он отметил, что цена, которую заплатит украинская сторона в ответ на обстрелы мирного населения, будет велика.

Гладков подчеркнул, что все силовые структуры предпринимают меры для улучшения ситуации. Он выразил уверенность в том, что это произойдет в ближайшее время.

Кроме того, губернатор рассказал о планах по формированию областного бюджета и добавил, что в 2026 году планируется поставить в капитальный ремонт 10 мостов и 300 километров дорог.

До этого Гладков объяснил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) не сбивают беспилотники прямо на границе с Украиной из-за высоты их полета. По его словам, военнослужащие могут сбить дрон только в момент снижения, когда уже понятна его конечная цель.

Ранее в Минобороны раскрыли детали «преднамеренного» удара ВСУ по Крыму.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами