На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЦБ пообещал ответ на планы Еврокомиссии по использованию российских активов

ЦБ заявил, что будет оспаривать возможное решение ЕК по использованию активов РФ
true
true
true
close
Алексей Куденко/РИА Новости

Банк России будет оспаривать в судах иностранных государств и международных организаций возможное решение Еврокомиссии об использовании замороженных активов регулятора в странах ЕС для Кредита Украине. Заявление Центробанка опубликовано на его сайте.

В ЦБ отметили, что 3 декабря на официальном сайте Еврокомиссии был опубликован пресс-релиз и проект нормативного акта, которые предусматривают использование активов регулятора, размещенных, в том числе в бельгийском депозитарии Euroclear.

Предусмотренные документом механизмы прямого или косвенного использования активов РФ являются незаконными и противоречащими международному праву, подчеркнул Банк России.

«Банк России оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты интересов в случае дальнейшего продвижения или любой формы имплементации указанных обсуждаемых инициатив Европейского союза», — говорится в заявлении.

Накануне послы стран Европейского союза начали письменную процедуру по долгосрочному замораживанию российских активов. По словам журналистов, это позволит «подготовить почву для использования этих средств в интересах Украины».

Ранее Венгрия выступила против изменения механизма заморозки активов РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Могут ли отправить на СВО? Отвечаем на этот и еще 7 вопросов о военных сборах в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами