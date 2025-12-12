ЦБ пообещал ответ на планы Еврокомиссии по использованию российских активов

ЦБ заявил, что будет оспаривать возможное решение ЕК по использованию активов РФ

Банк России будет оспаривать в судах иностранных государств и международных организаций возможное решение Еврокомиссии об использовании замороженных активов регулятора в странах ЕС для Кредита Украине. Заявление Центробанка опубликовано на его сайте.

В ЦБ отметили, что 3 декабря на официальном сайте Еврокомиссии был опубликован пресс-релиз и проект нормативного акта, которые предусматривают использование активов регулятора, размещенных, в том числе в бельгийском депозитарии Euroclear.

Предусмотренные документом механизмы прямого или косвенного использования активов РФ являются незаконными и противоречащими международному праву, подчеркнул Банк России.

«Банк России оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты интересов в случае дальнейшего продвижения или любой формы имплементации указанных обсуждаемых инициатив Европейского союза», — говорится в заявлении.

Накануне послы стран Европейского союза начали письменную процедуру по долгосрочному замораживанию российских активов. По словам журналистов, это позволит «подготовить почву для использования этих средств в интересах Украины».

Ранее Венгрия выступила против изменения механизма заморозки активов РФ.