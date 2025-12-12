На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил, что ООН достойно выполняет свою миссию

Путин: поиск решений проблем должен вестись с учетом мнения всех стран
Kay Nietfeld/Global Look Press

Поиск решений проблем на международной арене должен вестись с учетом мнений всех стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме Международного года мира и доверия, передает РИА Новости.

Путин отметил, что 2025 год был провозглашен Организацией Объединенных Наций годом мира и доверия. Он также был ознаменован юбилеем самой организации, основанной в октябре 1945 года.

«Она и по сей день достойно выполняет возложенную на нее миссию и на деле является уникальным, зачастую единственным механизмом, позволяющим обеспечивать международный баланс интересов», — подчеркнул российский лидер, добавив, что ООН к тому же помогает находить согласованные решения непростых проблем, принимая во внимание позиции и мнения всех стран.

По словам президента РФ, именно в такой логике на принципах устава ООН, в новую эпоху многополярного мира, можно и нужно выстраивать честные, открытые и взаимовыгодные отношения между государствами.

Деятельность ООН сосредоточена на четырех ключевых направлениях: поддержание мира и безопасности, защита прав человека, оказание гуманитарной помощи и содействие устойчивому развитию. Организация служит площадкой для согласования действий стран по глобальным проблемам, разрабатывает международное право, ведет миротворческие операции, борется с бедностью и болезнями, а также координирует усилия по защите прав и свобод человека.

Ранее Россия внесла в бюджет ООН более $71 млн.

