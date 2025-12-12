Российские средства ПВО сбили направлявшийся к Москве беспилотник

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон, летевший в сторону Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере Max написал мэр российской столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — подчеркнул глава города.

Утром министерство обороны РФ заявило, что дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотников самолетного типа над территорией страны. Большую часть целей — 63 — нейтрализовали в воздушном пространстве Брянской области. В Ярославской области сбили еще восемь дронов, в столичном регионе — четыре. По три летательных аппарата ликвидировали в Тверской и Смоленской областях, над акваторией Черного моря. В Тамбовской и Тульской областях перехватили по два беспилотника, в Ростовской и Орловской областях — по одному.

Впоследствии мэр Москвы сообщил об уничтожении еще одного украинского дрона, направлявшегося к городу. Собянин уточнил, что на место падения фрагментов летательного аппарата выехали сотрудники экстренных служб.

Ранее взрыв украинского дрона повредил жилой дом в Твери.