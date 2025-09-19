На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ООН призвали принять меры после добавления в базу «Миротворца» пятилетнего россиянина

ООН попросили принять меры после появления в Миротворце 5-летнего ребенка из РФ
Shutterstock AI/FOTODOM

Государствам стоит принять принять правовые и административные меры для обеспечения уважения и защиты частной жизни детей всеми организациями. Об этом заявила официальный представитель Управления ООН по правам человека Элизабет Троссел, пишет ТАСС.

«Управление Верховного комиссара ООН по правам человека ранее сообщало о сайте «Миротворец», на котором публикуются личные данные лиц, якобы причастных к незаконной деятельности, и отмечало, что это нарушает презумпцию невиновности и право на неприкосновенность частной жизни», — ответила Троссел на запрос журналистов.

Так, согласно информации с сайта, в базу попал мальчик Никита, родившийся в мае 2020 года. Его обвинили в том, что он якобы сознательно нарушил государственную границу Украины.

Это не первый случай, когда в базу попадают дети из России. До этого сообщалось, что в базу «Миротворца» попал родившийся в 2023 году россиянин Тимур. Также туда попали 13-летний Руслан, пятилетний Никита и шестилетняя Виктория.

Ранее сына российского офицера внесли в базу «Миротворца».

