Глава Чебоксар ушел в отставку

Глава Чебоксар Доброхотов ушел в отставку по собственному желанию
Telegram-канал Владимир Доброхотов

Глава Чебоксар Владимир Доброхотов сообщил в Telegram-канале об уходе в отставку по собственному желанию.

«В связи с постановкой новых задач и сложением полномочий главы города Чебоксары хочу выразить слова благодарности всем, с кем работал в одной команде», — написал Доброхотов.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий главы города был рассмотрен на внеочередном заседании городского собрания депутатов Чебоксар в пятницу.

Доброхотов был избран на пост главы Чебоксар 18 июня 2024 года после отставки по собственному желанию Дениса Спирина в апреле.

16 сентября все правительство Свердловской области ушло в отставку в связи с назначением Дениса Паслера губернатором региона. Министры и заместители главы российского субъекта будут работать в статусе исполняющих обязанности до того, как Паслер не назначит на должности новых или оставит прежних чиновников.

Ранее в Красноярске приняли отставку мэра Логинова.

