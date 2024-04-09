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Мэр Чебоксар досрочно покинул свой пост

Глава Чебоксар Спирин ушел в отставку по собственному желанию

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Мэр города Чебоксары Денис Спирин досрочно ушел в отставку. Об этом он сообщил в личном Telegram-канале.

Во вторник, 9 апреля, депутаты городского собрания провели внеочередное заседание и приняли отставку Спирина. Парламентарии подчеркнули, что глава населенного пункта сложил полномочия по собственному желанию.

«Уважаемые горожане, принял решение о сложении полномочий главы города», — написал Спирин.

Он добавил, что ему было сложно принято такое решение. Тем не менее оно является взвешенным и хорошо обдуманным.

По словам чиновника, в ближайшее время он планирует отдохнуть и затем продолжить работу на благо государства. В то же время Спирин поблагодарил сотрудников администрации Чебоксар и местных жителей за доверие. Он подчеркнул, что будет с теплотой вспоминать период своего пребывания в должности главы города.

Спирин занял пост мэра Чебоксар в декабре 2023 года. При этом временно исполняющим обязанности главы города был назначен заместитель руководителя местной администрации по вопросам архитектуры и градостроительства Владимир Доброхотов, передает РИА Новости.

Ранее глава правительства Запорожской области Антон Кольцов покинул свой пост.

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