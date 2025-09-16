На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Красноярске приняли отставку мэра Логинова

Депутаты горсовета Красноярска приняли отставку мэра Логинова
Данил Айкин/РИА Новости

Депутаты городского совета Красноярска приняли отставку мэра Владислава Логинова (на фото), обвиняемого в получении взяток на сумму 180 млн рублей. Прямая трансляция заседания велась на официальном сайте ведомства.

«Решение о досрочном продолжении полномочий главы города Красноярска принято», — говорится в сообщении.

В голосовании по вопросу отставки мэра приняли участие 32 парламентария.

9 июня сотрудники правоохранительных органов задержали Логинова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В Следственном комитете РФ рассказали, что взятку в размере более 180 млн рублей мэру Красноярска передал директор одной из фирм, которой чиновник помог выиграть тендеры на ремонт городских дорог.

На следующий день суд в Москве избрал Логинову меру пресечения в виде заключения под стражу. При этом мэр Красноярска во время судебного заседания отказался признать вину в получении взятки.

Впоследствии он подал апелляционную жалобу, однако Московский городской суд постановил оставить решение об аресте чиновника без изменений. Позже Басманный районный суд Москвы продлил Логинову срок ареста.

Ранее сообщалось, что экс-глава Сахалина, обвиненный во взятках, осваивает в колонии новую профессию.

