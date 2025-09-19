На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывший депутат думы Курской области признался в растрате более 80 млн руб.

Экс-депутат думы Курской области Васильев признался в хищении 86 млн руб.
true
true
true
close
Максим Васильев/VK

Экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев, который обвиняется в особо крупной растрате при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, признался в хищении 86 млн руб. и заключил досудебное соглашение. Об этом ТАСС сообщил сам Васильев.

«Вменяется общий ущерб в размере 152 млн руб., но я хочу сбить сумму, потому что на самом деле ущерб составил порядка 86 млн руб.», — сказал он.

В отношении бывшего депутата выделено отдельное уголовное делопроизводство. По уголовному делу проходит порядка 95 свидетелей. Следствие также устанавливает других соучастников преступления.

Васильев подал прошение отправить его на специальную военную операцию. Он находится в СИЗО с апреля 2025 года.

21 апреля Максима Васильева заключили под стражу по делу о растрате. Вместе с ним по делу о мошенничестве в особо крупном размере были арестованы экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов, его бывший заместитель Алексей Дедов. Всего по делу проходят 11 обвиняемых.

Васильев находится в СИЗО «Кремлевский централ». За время ареста он похудел на 25 кг, перейдя с 56-го размера одежды на 48-й.

Ранее бывшему мэру Сочи отказались заменить СИЗО на СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами