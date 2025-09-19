Бывший депутат думы Курской области признался в растрате более 80 млн руб.

Экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев, который обвиняется в особо крупной растрате при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, признался в хищении 86 млн руб. и заключил досудебное соглашение. Об этом ТАСС сообщил сам Васильев.

«Вменяется общий ущерб в размере 152 млн руб., но я хочу сбить сумму, потому что на самом деле ущерб составил порядка 86 млн руб.», — сказал он.

В отношении бывшего депутата выделено отдельное уголовное делопроизводство. По уголовному делу проходит порядка 95 свидетелей. Следствие также устанавливает других соучастников преступления.

Васильев подал прошение отправить его на специальную военную операцию. Он находится в СИЗО с апреля 2025 года.

21 апреля Максима Васильева заключили под стражу по делу о растрате. Вместе с ним по делу о мошенничестве в особо крупном размере были арестованы экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов, его бывший заместитель Алексей Дедов. Всего по делу проходят 11 обвиняемых.

Васильев находится в СИЗО «Кремлевский централ». За время ареста он похудел на 25 кг, перейдя с 56-го размера одежды на 48-й.

Ранее бывшему мэру Сочи отказались заменить СИЗО на СВО.