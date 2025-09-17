На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фигурант дела о растрате в Курской области похудел на 25 кг

Фигурант дела чиновников из Курской области Васильев похудел в СИЗО на 25 кг
Максим Васильев/VK

Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, обвиняемый в особо крупном мошенничестве при строительстве фортификаций на границе с Украиной, похудел на 25 кг. Об этом Васильев рассказал ТАСС.

Находясь под стражей в СИЗО «Кремлевский централ» с апреля 2025 года, экс-депутат перешел с 56-го размера на 48-й.

«Я на 25 кг похудел с апреля. У меня был 56-й размер штанов, а теперь 48-й. Соседу пришли джинсы 50-го размера — они мне были велики. Я сейчас вешу 78 кг», — рассказал Васильев.

Также Васильев рассказал о буднях в СИЗО. По его словам, вместе с ним в камере сидят известные люди, есть отличная библиотека с научной литературой, где можно подтянуть знания по экономике, психологии, философии. Есть даже дополнительные платные услуги в виде спортзала, стоимостью 250 рублей в час, отметил он.

21 апреля Максима Васильева арестовали по делу о растрате. Вместе с ним по делу о мошенничестве в особо крупном размере были арестованы экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов, его бывший заместитель Алексей Дедов. Всего по делу проходят 11 обвиняемых.

По версии следствия, обвиняемые работали только с теми подрядчиками, которые согласились отдать им не менее 15% от суммы договора. Ущерб бюджету в результате мошенничества составил более чем 1 млрд рублей.

Бывший глава Курской области обжаловал продление ареста.

