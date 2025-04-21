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Бывшего курского депутата арестовали по делу о растрате

ТАСС: экс-депутат Курской думы Максим Васильев арестован по делу о растрате

Бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева отправили в СИЗО по делу о хищении на возведении оборонительных сооружений на границе с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Мещанского районного суда Москвы.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать Васильеву меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 19 июня», — говорится в сообщении.

Сейчас экс-депутат находится в Москве. С ним проводят следственные действия. 19 апреля его лишили мандата на основании письменного заявления самого депутата. До этого он дал показания на бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова. Мужчин обвиняют в хищении более 1 млрд рублей.

По версии следствия, обвиняемые работали только с теми подрядчиками, которые согласились отдать им не менее 15% от суммы договора. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Хинштейн призвал провести «очищение» власти в Курской области.

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