Похудевший на 25 кг за время ареста бывший депутат попросился на СВО

Экс-депутат Курской областной думы, обвиняемый в растрате, хочет пойти на СВО
Максим Васильев/VK

Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, обвиняемый в особо крупном мошенничестве при строительстве фортификаций на границе с Украиной, попросился добровольцем на СВО. Об этом пишет ТАСС.

Васильев находится в СИЗО с апреля 2025 года. Он заявил, что хочет уйти на фронт уже давно.

«Даже если изберут условное наказание, я бы все равно ушел на спецоперацию», — сказал экс-депутат.

Он рассказал, что имеет боевой опыт. В частности, прошел четыре модуля Российского университета спецназа в Чечне и служил штурмовиком в спецназе «Ахмат». По словам Васильева, ему прочили должность замкомандира роты.

Экс-депутат отметил, что уже обращался в Минобороны России с просьбой отправить его на СВО, однако ответа от ведомства пока не было.

21 апреля Максима Васильева заключили под стражу по делу о растрате. Вместе с ним по делу о мошенничестве в особо крупном размере были арестованы экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов, его бывший заместитель Алексей Дедов. Всего по делу проходят 11 обвиняемых.

Васильев находится в СИЗО «Кремлевский централ». За время ареста он похудел на 25 кг, перейдя с 56-го размера одежды на 48-й.

Ранее бывшему мэру Сочи отказались заменить СИЗО на СВО.

