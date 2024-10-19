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Бывшему мэру Сочи отказались заменить СИЗО на СВО

Mash: экс-мэру Сочи Копайгородскому отказали в отправке на СВО

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Телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Находящемуся в СИЗО экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому, которому вменяется хищение, не разрешили отправиться на СВО, передает Mash.

По данным Telegram-канала, адвокат бывшего градоначальника Иван Морозов ходатайствовал о приостановлении уголовного дела в отношении своего подзащитного и об изменении меры пресечения, но ему отказали.

«Причина — согласование отправки в зону СВО является правом, а не обязанностью следователя», — говорится в публикации.

25 сентября Мещанский районный суд арестовал Копайгородского до 18 ноября. Его обвинили в хищении участка общей площадью семь соток и стоимостью 3,7 млн руб. По словам адвоката бывшего чиновника, эту землю Копайгородский «подарил благотворительному фонду «Дети Донбасса». Задержанного проверяют и на причастность к другим преступлениям. Суд также арестовал имущество и деньги на счетах Копайгородского и его супруги.

Ранее стало известно, что на Урале могут закрыть колонию, так как большинство заключенных ушли на СВО.

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