Стало известно, сколько пассажиров обслужил аэропорт Краснодара в первый день работы

Аэропорт Краснодара обслужил 484 пассажира за первый день работы
Аэропорт Краснодар

Аэропорт Краснодара обслужил 484 пассажира за первый день работы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе холдинга «Аэродинамика», в который входит краснодарский аэропорт, передает РИА Новости.

«Сегодня в аэропорту Краснодар возобновлены полеты по внутрироссийским (Москва, «Аэрофлот») и международным (Стамбул, «Азимут») направлениям», — сказали в холдинге.

17 сентября авиакомпания «Азимут» выполнила международный рейс из аэропорта Краснодара. Самолет отправился в Стамбул.

Кроме того, в аэропорт Краснодара прибыл первый международный рейс после его открытия. Рейс в Краснодар из Стамбула совершила авиакомпания «Азимут».

Также 17 сентября самолет авиакомпании «Аэрофлот» выполнил первый рейс в аэропорт Краснодара, который был закрыт в феврале 2022 года, после открытия воздушного пространства и возобновления полетов.

Краснодарский аэропорт стал вторым аэропортом российского юга, открытым в этом сезоне. В начале июля министерство транспорта Российской Федерации объявляло о возобновлении работы аэропорта Геленджика.

Ранее в аэропорт Токио ударила молния.

