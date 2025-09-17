Из аэропорта Краснодара вылетел первый после возобновления полетов международный рейс

Первый за 3 года международный рейс вылетел в Стамбул из аэропорта Краснодара

Авиакомпания «Азимут» приступила к выполнению международного рейса из аэропорта Краснодара — первого после возобновления полетов в этом городе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе холдинга «Аэродинамика», в который входит краснодарский аэропорт имени Екатерины II Великой, передает ТАСС.

Самолет отправился в Стамбул.

«На рейс прошли регистрацию 86 пассажиров. Самолет вылетел согласно расписанию», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, в аэропорт Краснодара прибыл первый международный рейс после его открытия. Рейс в Краснодар из Стамбула совершила авиакомпания «Азимут».

Также 17 сентября самолет авиакомпании «Аэрофлот» выполнил первый рейс в аэропорт Краснодара, который был закрыт в феврале 2022 года, после открытия воздушного пространства и возобновления полетов.

Краснодарский аэропорт стал вторым аэропортом российского юга, открытым в этом сезоне. В начале июля министерство транспорта Российской Федерации объявляло о возобновлении работы аэропорта Геленджика.

Ранее в аэропорт Токио ударила молния.