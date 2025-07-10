Аэропорт Геленджика открылся спустя 3 года. Когда начнут летать самолеты и сколько стоят билеты

После открытия аэропорт Геленджика будет обслуживать до трех рейсов в день

Аэропорт Геленджика возобновляет работу после длительного перерыва — его закрыли сразу после начала СВО и больше трех лет он не принимал рейсы. Об открытии сообщили неожиданно и практически в самый разгар курортного сезона. Когда полетят первые рейсы в Геленджик и стоит ли ждать скорого открытия других аэропортов на юге России — в материале «Газеты.Ru».

Дата открытия аэропорта Геленджика

Минтранс России объявил об открытии аэропорта Геленджика после более чем трехлетнего перерыва он был закрыт вместе с другими аэропортами юга России практически сразу после начала СВО в феврале 2022 года. Эксперты Росавиации и «Госкорпорации по организации воздушного движения» подтвердили безопасность авиационного направления.

Формально аэропорт возобновил работу 10 июля, но самолеты полетят чуть позже — с 18 июля.

Первый рейс выполнит авиакомпания «Аэрофлот». В целях безопасности самолеты будут летать в Геленджик только в светлое время суток — с 8:30 до 20:00 по московскому времени. В первое время аэропорт будет обслуживать до трех рейсов в день.

В «Аэрофлоте» уже открыли продажу билетов из Москвы. Как уточнили в компании, в Геленджик полетят узкофюзеляжные лайнеры Airbus A320 в двухклассной компоновке «эконом» и «бизнес».

С 18 по 23 июля авиакомпания выполнит всего несколько рейсов в Геленджик, но с 25-го полеты станут ежедневными. C 6 августа в расписании появится второй рейс.

Стоимость билетов

На сайте «Аэрофлота» билеты Москва — Геленджик появились 9 июля. Стоимость начиналась от 17 тысяч рублей. Большой ажиотаж повлек за собой изменения в цене: 10 июля стоимость билетов на рейсы 18, 20 и 23 июля начинается от 50 204 рублей и увеличивается в зависимости от количества багажа и возвратности билета. Время полета составит четыре часа пять минут, самолет отправится в Геленджик в 11:25.

С 25 июля, когда полеты будут выполняться каждый день, стоимость билетов упадет. Билет по направлению Москва — Геленджик будет стоить от 29 774 рублей, цена будет постепенно снижаться. В августе, когда в расписании появится второй ежедневный рейс, цены упадут до 16–21 тысячи рублей.

Указаны цены на момент публикации материала, в дальнейшем они могут меняться

close Георгий Зимарев/РИА Новости

Как открытие аэропорта в Геленджике скажется на турпотоке

Аэропорт в Геленджике закрыли весной 2022 года, он не использовался более трех лет. В 2021 году здесь построили новый терминал, который вдвое увеличил пропускную способность. Терминал оборудован 13 стойками регистрации и шестью выходами на посадку. До конца 2025 года обещают полностью обновить инфраструктуру терминала.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин заявил «Газете.Ru», что лучший результат аэропорт Геленджик показал в 2021 году с 1 миллионом пассажиров. Так как первая половина 2025 года уже прошла, то можно рассчитывать на 400–450 тысяч пассажиров (200 тысяч, которые прилетают в регион и улетают из него). Это возможно при условии, если авиакомпании быстро поставят рейсы, а туроператоры быстро отправят туристов. Ромашкин уверен, что Геленджик сможет принять до 160 тысяч туристов до конца года, при условии, если цены на билеты будут сопоставимы с Сочи.

«Для нашего курорта это действительно значимое событие. Открытие воздушных ворот серьезно упростит транспортную и логистическую доступность не только Геленджика, но и всего побережья Краснодарского края», — заявил в свою очередь мэр Геленджика Алексей Богодистов.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) спрогнозировали, что открытие аэропорта может повысить туристический поток в Анапу, Геленджик и Туапсе на 10–15% и увеличить число бронирований в Геленджик в 1,5–2 раза. А еще — разгрузить аэропорт Сочи, единственный принимающий пассажиров на юге России.

Закрытые аэропорты на юге России

Многие аэропорты на юге России были закрыты сразу после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Большинство не работают до сих пор — в настоящее время закрыты девять:

Жители юга страны и путешественники используют альтернативные маршруты: Сочи, Минеральные Воды, Владикавказ, Грозный, Махачкала.

В сети регулярно появляются сообщения об обсуждении открытия ряда аэропортов, но Росавиация с той же регулярностью их опровергает.

Единственным аэропортом, возобновившим работу с начала СВО, до недавнего времени оставался аэропорт Элисты. Он открылся в мае 2024 года. Сейчас там принимают самолеты из турецкой Антальи, Екатеринбурга, Москвы и Сочи. Вылететь в Анталью и Екатеринбург и прилететь оттуда можно по средам. Рейсы в Москву и из Москвы осуществляются по понедельникам, четвергам и воскресеньям, в Сочи и из Сочи — по понедельникам и пятницам.

Известно, что 7 июля руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и глава Крыма Сергей Аксенов обсуждали потенциальное открытие аэропорта в Симферополе. По словам Аксенова, он готов немедленно запустить работу аэропорта при получении соответствующего распоряжения от президента.

В группе компаний «Аэродинамика», управляющей аэропортами Сочи, Анапы и Краснодара, заявили о готовности воздушной гавани Краснодара возобновить обслуживание полетов гражданских самолетов. Представители группы компаний уверены, что это станет возможным после открытия воздушного пространства в Краснодаре.

При этом с мая 2025 года для россиян стало доступно новое южное направление. Были запущены рейсы в столицу Абхазии: сухумский аэропорт, не работавший с 1993 года, был реконструирован и теперь вновь принимает самолеты.