Первый с 2022 года рейс вылетел в Краснодар

Первый с 2022 года регулярный рейс вылетел из Москвы в Краснодар, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

Отмечается, что рейс выполняет авиакомпания «Аэрофлот» на самолете Airbus A321 вместимостью 183 пассажира. Полет займет около четырех часов.

РИА Новости сообщало, что аэропорт Краснодара возобновляет работу 17 сентября после трехлетнего перерыва.

Первоначально по маршруту будут отправляться от одного до трех бортов в день. Затем число полетов будет увеличено до пяти.

Это уже второй аэропорт российского юга, открытый в этом сезоне. В начале июля министерство транспорта Российской Федерации объявило о возобновлении работы аэропорта Геленджика.

Многие аэропорты на юге России были закрыты сразу после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Большинство не работают до сих пор — в настоящее время закрыты восемь: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь. Жители юга страны и путешественники используют альтернативные маршруты: Сочи, Минеральные Воды, Владикавказ, Грозный, Махачкала.

