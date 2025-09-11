В Токио из-за удара молнии самолеты не могут взлететь

В аэропорт Токио ударила молния, самолеты не могут взлететь. Об этом сообщает NHK.

В публикации говорится, что инцидент произошел в аэропорту Ханэда. По данным специалистов, работа воздушной гавани будет восстановлена после нормализации погодных условий.

Другие подробности инцидента неизвестны. О пострадавших в результате попадания молнии в аэропорт не сообщалось.

В конце июля британская газета Daily Mail писала, что рекордно длинную молнию зарегистрировали ученые во время сильной грозы в США. В материале говорится, что вспышка произошла в октябре 2017 года и имела длину около 829 км. Молния протянулась от восточного Техаса до окрестностей Канзас-Сити, расстояние между ними сравнимо с расстоянием между Парижем и Венецией.

До этого молния ударила по Всемирному торговому центру в Нью-Йорке. Всемирный торговый центр в Нью-Йорке является самым высоким зданием в США. Его высота составляет 541 м. Отмечается, что молнии в экономической столице США являются редким явлением и возникают только при приближении температуры к 32℃.

