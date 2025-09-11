На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В аэропорт Токио ударила молния

В Токио из-за удара молнии самолеты не могут взлететь
close
Depositphotos

В аэропорт Токио ударила молния, самолеты не могут взлететь. Об этом сообщает NHK.

В публикации говорится, что инцидент произошел в аэропорту Ханэда. По данным специалистов, работа воздушной гавани будет восстановлена после нормализации погодных условий.

Другие подробности инцидента неизвестны. О пострадавших в результате попадания молнии в аэропорт не сообщалось.

В конце июля британская газета Daily Mail писала, что рекордно длинную молнию зарегистрировали ученые во время сильной грозы в США. В материале говорится, что вспышка произошла в октябре 2017 года и имела длину около 829 км. Молния протянулась от восточного Техаса до окрестностей Канзас-Сити, расстояние между ними сравнимо с расстоянием между Парижем и Венецией.

До этого молния ударила по Всемирному торговому центру в Нью-Йорке. Всемирный торговый центр в Нью-Йорке является самым высоким зданием в США. Его высота составляет 541 м. Отмечается, что молнии в экономической столице США являются редким явлением и возникают только при приближении температуры к 32℃.

Ранее россиянам объяснили, как спастись от удара молнии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами