В аэропорт Краснодара прибыл первый международный рейс

ТАСС: в аэропорт Краснодара совершен первый международный рейс
true
true
true
close
Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Первый международный рейс совершен в аэропорт Краснодара после его открытия. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, рейс в Краснодар из Стамбула совершила авиакомпания «Азимут».

По данным пресс-службы холдинга «Аэродинамика», из Стамбула в Краснодар прибыли 37 пассажиров.

17 сентября заместитель руководителя Росавиации Алексей Буевич говорил, что турецкая Southwind Airlines и другие иностранные авиакомпании проявляют интерес к возобновлению полетов в Краснодар.

Он не исключил, что пассажиропоток увеличится, «хотя перейдут некоторые рейсы и пассажиропоток из близлежащих аэропортов, которые были открыты».

Также 17 сентября самолет авиакомпании «Аэрофлот» выполнил первый рейс в аэропорт Краснодара, который был закрыт в феврале 2022 года, после открытия воздушного пространства и возобновления полетов.

Краснодарский аэропорт стал вторым аэропортом российского юга, открытым в этом сезоне. В начале июля министерство транспорта Российской Федерации объявляло о возобновлении работы аэропорта Геленджика.

Ранее в аэропорт Токио ударила молния.

