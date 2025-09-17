На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Самолет совершил аварийную посадку в Самарской области

Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Самарской области, пилота оштрафовали
true
true
true
close
Приволжская транспортная прокуратура

Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Самарской области, в поле возле села Георгиевка. Об этом сообщает Приволжской транспортной прокуратуры в своем Telegram-канал.

«У пилота отсутствовали права на управление воздушным судном, самолет не имел государственной регистрации, а также судовой и полетной документации на борту», — говорится в сообщении.

Управление самолетом человеком без прав могло повлечь аварию, отметили в ведомстве. Пилота оштрафовали на 55 тысяч рублей.

Недавно мужчина устроил драку на борту самолета, следовавшего из Оренбурга в Москву. Инцидент произошел в момент, когда воздушное судно уже начало снижаться, сам дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения. После этого он стал высказывать угрозы и пассажирке в футболке, и остальным соседям. Это услышал другой мужчина и попытался разобраться в ситуации и успокоить дебошира, но их конфликт вылился в драку.

До этого министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко оказал помощь россиянину, которому стало плохо во время полета на самолете вьетнамской авиакомпании.

Ранее летевший из Египта в Россию самолет приземлился в Эстонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами