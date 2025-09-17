Самолет совершил аварийную посадку в Самарской области

Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Самарской области, в поле возле села Георгиевка. Об этом сообщает Приволжской транспортной прокуратуры в своем Telegram-канал.

«У пилота отсутствовали права на управление воздушным судном, самолет не имел государственной регистрации, а также судовой и полетной документации на борту», — говорится в сообщении.

Управление самолетом человеком без прав могло повлечь аварию, отметили в ведомстве. Пилота оштрафовали на 55 тысяч рублей.

