Дебошир устроил драку на борту самолета Оренбург – Москва из-за футболки соседки

SHOT: в самолете Оренбург – Москва пассажиры устроили драку
true
true
true
close
Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина устроил драку на борту самолета, следовавшего из Оренбурга в Москву. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в момент, когда воздушное судно уже начало снижаться, сам дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным Telegram-канала, пассажир стал неадекватно вести себя по отношению к соседке.

«По словам девушки, агрессору не понравилась надпись про помощь наркозависимым на ее футболке», – сообщается в публикации.

После этого он стал высказывать угрозы и пассажирке в футболке, и остальным соседям. Это услышал другой мужчина и попытался разобраться в ситуации и успокоить дебошира, но их конфликт вылился в драку. При этом бортпроводники пытались разнять их и требовали, чтобы мужчины заняли свои места.

В результате конфликт продолжился в аэропорту. Пассажиры обратились в полицию. Пострадали ли участники драки, не уточняется.

Ранее пациент российской больницы напал на спящих соседей по палате, избил врача и охранников.

