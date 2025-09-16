Дебошир устроил драку на борту самолета Оренбург – Москва из-за футболки соседки

Мужчина устроил драку на борту самолета, следовавшего из Оренбурга в Москву. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в момент, когда воздушное судно уже начало снижаться, сам дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным Telegram-канала, пассажир стал неадекватно вести себя по отношению к соседке.

«По словам девушки, агрессору не понравилась надпись про помощь наркозависимым на ее футболке», – сообщается в публикации.

После этого он стал высказывать угрозы и пассажирке в футболке, и остальным соседям. Это услышал другой мужчина и попытался разобраться в ситуации и успокоить дебошира, но их конфликт вылился в драку. При этом бортпроводники пытались разнять их и требовали, чтобы мужчины заняли свои места.

В результате конфликт продолжился в аэропорту. Пассажиры обратились в полицию. Пострадали ли участники драки, не уточняется.

