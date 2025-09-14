На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Минздрава РФ спас мужчину, которому стало плохо в самолете

SHOT: Мурашко в самолете помог россиянину в состоянии гипертонического криза
Global Look Press

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко оказал помощь россиянину, которому стало плохо во время полета на самолете вьетнамской авиакомпании. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, мужчина летел из Москвы в Ханой. На третьем часу полета самочувствие 50-летнего россиянина резко ухудшилось — у него случился гипертонический криз. На этом фоне члены экипажа начали интересоваться у других пассажиров, может ли кто-то помочь мужчине.

«Тем же рейсом в командировку на встречу с руководством Вьетнама летел министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он в течение часа стабилизировал состояние пациента», — говорится в материале.

В нем подчеркивается, что мужчине стало лучше после лечебных мероприятий и приема лекарств. В результате он благополучно долетел до Ханоя.

3 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин во время визита в КНР выделил спецборт летного отряда «Россия» для того, чтобы спасти тяжелобольного ребенка. Незадолго до этого россиянка привезла в Китай своего сына с онкологией, однако местные врачи ничем не смогли помочь мальчику и заявили о необходимости вернуть его на родину. Мать обратилась в посольство Москвы в Пекине, глава которого сообщил о ситуации Путину. Президент не остался в стороне и решил помочь россиянам.

Ранее медики на борту самолета, следовавшего в Москву, спасли девочку с эпилепсией.

